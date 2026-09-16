Miércoles, 16 de Septiembre 2026
Economía

Impacto económico en La Rioja: más de 200 mil empleos se han perdido bajo Milei

Entre diciembre de 2025 y junio de 2026, Argentina perdió alrededor de 46.000 empleos asalariados privados y 15.000 públicos, mientras que el monotributo creció en 170.000. La industria y el comercio son los sectores más afectados.

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Un reciente informe de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación revela una significativa pérdida de empleos en Argentina, con un marcado descenso en el empleo asalariado tanto en el sector privado como público. Según la economista Sol Pradas de la consultora INVECQ, entre diciembre de 2025 y junio de 2026 se perdieron alrededor de 46.000 puestos de trabajo asalariados privados, además de cerca de 15.000 empleos públicos en el primer semestre del año.

Comparando con noviembre de 2023, antes del inicio de la actual gestión nacional, la situación es aún más grave, con una pérdida total de aproximadamente 246.000 empleos en el sector privado y cerca de 88.000 en el público. A pesar de este desalentador panorama, el crecimiento del monotributo ha permitido que alrededor de 170.000 personas se incorporen a este régimen, lo que contribuye a que la tasa de desempleo no refleje la misma magnitud de pérdida de puestos.

Los sectores más afectados han sido la industria y el comercio, que han registrado pérdidas de aproximadamente 24.000 y 19.500 empleos respectivamente. Aunque el sector de la construcción muestra signos de estabilización, todavía se encuentra a 63.000 puestos por debajo de los niveles de noviembre de 2023.

Etiquetas: argentina empleo pérdidas de trabajo economía monotributo sector privado
TL;DR

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