Consecuencias del endeudamiento: opciones limitadas ante reclamos de pago

La morosidad en La Rioja alcanza el 23,1%, el nivel más alto del país, afectando a más de 70.600 deudores. La crisis financiera se agrava con un promedio de 3 millones de pesos en deudas por persona.

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La morosidad crediticia en Argentina ha alcanzado niveles alarmantes, con un total nacional del 15,7%. Sin embargo, en La Rioja la situación es más crítica, ya que la irregularidad crediticia se sitúa en 23,1%, la cifra más alta del país. Este contexto afecta a más de 70.633 deudores en la provincia, de los cuales más de 45.500 están en la peor categoría crediticia.

Frente a este panorama, el Manual de autodefensa financiera, elaborado por diversas organizaciones, proporciona información valiosa sobre los derechos de los deudores y las acciones permitidas a los acreedores. Es esencial destacar que tener deudas no es un delito, siendo un mero incumplimiento civil o comercial. Los acreedores pueden reclamar el pago y cobrar intereses, pero no pueden embargar bienes sin la orden de un juez ni hostigar a los deudores.

Este manual subraya que el sobreendeudamiento se origina en un modelo económico que obliga a las familias a recurrir a deudas para subsistir, destacando la necesidad de una mayor protección y comprensión de los derechos de los consumidores en situaciones de morosidad.