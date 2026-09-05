Enod anuncia inversión en La Rioja: se generarán 150 nuevos empleos inclusivos

El secretario de Industria, Juan Sánchez, anunció la apertura de dos plantas textiles en el Parque Industrial de La Rioja, que generarán 150 nuevos empleos. A pesar de la crisis que ha costado 2.500 puestos en el sector, la inversión de Enod ofrece una luz de esperanza para la reactivación local. La primera etapa ya tiene 70 operarios en capacitación.

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El sector textil en La Rioja experimentará un impulso significativo con la instalación de dos nuevas plantas de la empresa Enod, perteneciente al grupo Cladd, en el Parque Industrial. Esta inversión tiene como objetivo la creación de 150 nuevos puestos de trabajo, lo que representa una oportunidad para la reactivación económica local en un contexto complicado a nivel nacional.

Durante una entrevista, el secretario de Industria, Juan Sánchez, comentó sobre la situación actual del sector, que enfrenta una capacidad productiva del 45%, similar a los niveles de la pandemia. Atribuyó parte de esta problemática a decisiones del ámbito nacional que afectan la actividad industrial, advirtiendo que sin medidas adecuadas, es difícil avanzar.

El plan de empleo se implementará en dos etapas. La primera fase ya cuenta con 70 operarios en capacitación, mientras que la segunda fase buscará incorporar a los restantes 80 trabajadores en octubre. Enod no establece límite de edad para los postulantes, lo que amplía las oportunidades para la comunidad local.