Enod anuncia inversión en La Rioja: se generarán 150 nuevos empleos inclusivos

El sector textil en La Rioja experimentará un impulso significativo con la instalación de dos nuevas plantas de la empresa Enod, perteneciente al grupo Cladd, en el Parque Industrial. Esta inversión tiene como objetivo la creación de 150 nuevos puestos de trabajo, lo que representa una oportunidad para la reactivación económica local en un contexto complicado a nivel nacional.
Durante una entrevista, el secretario de Industria, Juan Sánchez, comentó sobre la situación actual del sector, que enfrenta una capacidad productiva del 45%, similar a los niveles de la pandemia. Atribuyó parte de esta problemática a decisiones del ámbito nacional que afectan la actividad industrial, advirtiendo que sin medidas adecuadas, es difícil avanzar.
El plan de empleo se implementará en dos etapas. La primera fase ya cuenta con 70 operarios en capacitación, mientras que la segunda fase buscará incorporar a los restantes 80 trabajadores en octubre. Enod no establece límite de edad para los postulantes, lo que amplía las oportunidades para la comunidad local.