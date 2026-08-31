Medidas financieras del gobierno benefician a pequeños emprendedores en La Rioja

El Banco Rioja implementará una reducción del 20% en las tasas de interés de préstamos de consumo, beneficiando a empleados públicos y jubilados. Esta medida busca regularizar 5 mil créditos irregulares y frenar abusos de financieras. Las nuevas condiciones están vigentes desde hoy.

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El gobierno provincial anunció medidas de emergencia financiera durante una conferencia de prensa que tuvo lugar este lunes. Esta iniciativa, liderada por los ministros Federico Bazán y Juan Luna, incluye una significativa reducción de 20 puntos porcentuales en las tasas de interés de los préstamos de consumo del Banco Rioja.

Desde hoy, los empleados de la Administración Pública Provincial (APP), jubilados que cobran en el banco y quienes perciben su salario en el Banco Rioja podrán acceder a estas nuevas condiciones. Bazán informó que alrededor de 5 mil casos de créditos en situación irregular en la entidad se beneficiarán con esta medida, que establece una tasa nominal anual del 56 por ciento sin comisiones adicionales.

Por su parte, Luna destacó que esta situación no solo afecta a La Rioja, sino que es un problema que se extiende por todo el país, ocasionado por la política económica nacional. También advirtió sobre la actividad de intermediación no regulada que afecta a las familias y mencionó que el decreto busca regular este sector para proteger a los consumidores.