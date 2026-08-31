Lunes, 31 de Agosto 2026
Economía

Emergencia crediticia en La Rioja: medidas de alivio para ayudar a los vecinos

El gobierno de La Rioja presentó un paquete de medidas financieras para combatir el endeudamiento, incluyendo una reducción de 20 puntos en tasas de préstamos personales y un plan de pago a 36 meses para tarjetas. Estas acciones buscan ofrecer alivio en un contexto de alta presión económica.

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Emergencia crediticia en La Rioja: medidas de alivio para ayudar a los vecinos
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Con el objetivo de ofrecer apoyo a las familias ante la crisis económica, el gobierno de La Rioja ha presentado un conjunto de herramientas financieras. Las medidas, formalizadas por el gobernador Ricardo Quintela, buscan proteger a los hogares del endeudamiento excesivo y las altas tasas de interés del mercado.

La declaración de una emergencia crediticia por un periodo de 180 días permitirá la implementación de un paquete de asistencia. Entre las acciones destacadas se encuentra la reducción de tasas de interés en 20 puntos porcentuales para préstamos personales, aplicable tanto a nuevos créditos como a refinanciaciones. Esta medida tiene como objetivo facilitar el acceso al crédito en un entorno donde las tasas del sector privado son elevadas.

Además, se establecerán condiciones especiales de refinanciación para clientes con moras de 90 días o más, permitiendo la regularización de sus deudas. También se implementará un plan de pagos para tarjetas Mastercard emitidas por el Banco Rioja, que permitirá extender plazos de pago hasta en 36 meses con tasas fijas. Estas iniciativas reflejan el compromiso del gobierno provincial de ofrecer alternativas ante las dificultades financieras que enfrentan los ciudadanos.

Etiquetas: la rioja gobierno provincial emergencia crediticia tasas de interés banco rioja asistencia financiera
TL;DR

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