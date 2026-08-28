Aumentos en septiembre: cómo impactarán en el bolsillo de los argentinos

Septiembre se presenta con una serie de incrementos en diversos servicios que afectarán a los usuarios. Aumentos en colectivos, subte, peajes, agua, telecomunicaciones, prepagas, colegios privados y alquileres son algunos de los cambios que ya se han anunciado.
Aún quedan definiciones pendientes sobre luz, gas y combustibles, pero los ajustes ya implementados han superado la inflación de julio. Esto genera una nueva presión sobre los bolsillos de los ciudadanos y afecta el proceso de desinflación.