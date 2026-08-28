Salario mínimo garantizado: un cambio que impactará a trabajadores en todo el país

La Secretaría de Trabajo busca implementar un salario mínimo garantizado de $1.070.000 para agosto de 2026, en un contexto de caída del poder adquisitivo y negociación con gremios.

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La Secretaría de Trabajo, bajo la dirección de Julio Cordero, está impulsando la negociación de un salario mínimo garantizado en respuesta a la caída del poder adquisitivo en los empleos registrados. Esta medida busca incluirse en la renegociación de los convenios colectivos tras la reforma laboral, con un piso propuesto de $1.070.000 para agosto de 2026. Las recomendaciones se están trasladando a los gremios que manejan salarios por debajo de este nivel, como Maestranza, UOCRA y Sanidad.

Un reciente informe de la Dirección Nacional de Estadísticas y Estudios Laborales destaca que, en junio de 2026, el salario promedio del empleo privado registrado sufrió una caída real del 0,9%, marcando un retroceso acumulado del 2,9% en mayo. Esta situación ha llevado al ingreso real a ubicarse por debajo de los niveles de noviembre de 2023, después de un periodo de veinte meses en ascenso.

Los convenios colectivos también mostraron una disminución, aunque más moderada, del 0,7%. Sin embargo, algunos sectores como Encargados de edificios y Camioneros han experimentado aumentos reales, mientras que otros, como Textiles y Comercio, han enfrentado caídas significativas en sus ingresos.