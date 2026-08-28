Gladys Knight reacciona tras la controversia por su actuación en el escenario

Gladys Knight anunció que reducirá sus presentaciones para enfocarse en su familia y proyectos personales, tras preocupaciones de sus fans por su desempeño en el escenario.

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Gladys Knight, conocida como la "Emperatriz del soul", anunció su decisión de reducir gradualmente sus presentaciones en vivo. A través de un mensaje en Instagram, la artista compartió que busca centrarse en su familia y en nuevos proyectos junto a su esposo e hijos. Este anuncio llega tras preocupaciones de sus fanáticos sobre su estado de salud, evidenciado por una reciente actuación donde se la vio desorientada en el escenario.

En su comunicado, Knight expresó su agradecimiento a sus seguidores por el apoyo recibido a lo largo de su carrera, que abarca más de 75 años. A pesar de la preocupación entre sus admiradores, su esposo, William McDowell, comentó que ella desea continuar cantando, aunque ha tenido días difíciles. La cantante había dependido de coristas en algunas presentaciones, lo que ha generado inquietud sobre su futuro artístico.

El pasado 25 de julio, durante un concierto en el Hollywood Bowl, Knight abandonó el escenario en medio de su famosa canción "Midnight Train to Georgia", lo que llevó a sus coristas a intervenir. A pesar de estos episodios, su familia y ella están en proceso de consultar con un médico para determinar los pasos a seguir en su carrera musical.