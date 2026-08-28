Sábado de charlas: los invitados de "PH, Podemos Hablar" sorprenden con sus historias

El programa "PH, Podemos Hablar" de Telefe contará este sábado 29 de agosto con la presencia de destacados invitados del ámbito del espectáculo y el deporte. Andy Kusnetzoff se prepara para recibir a Maxi López, Georgina Barbarossa, Ingrid Grudke, Gastón Edul y Julieta Poggio, quienes compartirán sus historias personales y reflexiones en el ciclo.
En una edición reciente, Facundo Arana relató su experiencia enfrentando un linfoma a los 17 años y cómo, a pesar de las dificultades, logró alcanzar la cumbre del Monte Everest. Durante su relato, contó cómo fue llevado en ese entonces, cuando no podía caminar, y cómo años después pudo realizar esta hazaña, dedicando su éxito a sus padres, especialmente a su padre, quien falleció poco tiempo después.
El programa busca generar conversaciones profundas y reveladoras, manteniendo la esencia que caracteriza a "PH, Podemos Hablar".