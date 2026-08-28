Sábado de charlas: los invitados de "PH, Podemos Hablar" sorprenden con sus historias

Este sábado, "PH, Podemos Hablar" contará con la presencia de Maxi López, Georgina Barbarossa, Ingrid Grudke, Gastón Edul y Julieta Poggio, generando conversaciones profundas sobre sus vidas.

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El programa "PH, Podemos Hablar" de Telefe contará este sábado 29 de agosto con la presencia de destacados invitados del ámbito del espectáculo y el deporte. Andy Kusnetzoff se prepara para recibir a Maxi López, Georgina Barbarossa, Ingrid Grudke, Gastón Edul y Julieta Poggio, quienes compartirán sus historias personales y reflexiones en el ciclo.

En una edición reciente, Facundo Arana relató su experiencia enfrentando un linfoma a los 17 años y cómo, a pesar de las dificultades, logró alcanzar la cumbre del Monte Everest. Durante su relato, contó cómo fue llevado en ese entonces, cuando no podía caminar, y cómo años después pudo realizar esta hazaña, dedicando su éxito a sus padres, especialmente a su padre, quien falleció poco tiempo después.

El programa busca generar conversaciones profundas y reveladoras, manteniendo la esencia que caracteriza a "PH, Podemos Hablar".