Lee Byung-hun se une a un elenco de lujo en la nueva película de un aclamado director

El aclamado director surcoreano Hwang Dong-hyuk, conocido por su trabajo en "Squid Game", ha comenzado la producción de una nueva película titulada "K.O. Club". Este filme, protagonizado por Lee Byung-hun, está ambientado en un futuro cercano donde la juventud se puede comprar, lo que genera un conflicto entre una elite de ancianos adinerados y una juventud marginada.
La historia, que se centra en la lucha generacional, promete abordar temas como la concentración de la riqueza y la transformación del cuerpo humano en un bien comercial. El rodaje está programado para iniciarse en el primer semestre de 2027. Además, el elenco incluye a Park Hae-soo, Oh Jung-se, Cho Yeo-jeong y Kim So-jin.
"K.O. Club", abreviatura de Killing Oldmen Club, marcará el regreso de Hwang a la dirección cinematográfica tras diez años desde su última película. La producción ha generado expectativas debido a la popularidad del director y su enfoque innovador en las narrativas distópicas.