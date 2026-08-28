Sábado, 29 de Agosto 2026
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Lee Byung-hun se une a un elenco de lujo en la nueva película de un aclamado director

El actor surcoreano Lee Byung-hun protagonizará "K.O. Club", un thriller distópico del director de "Squid Game". El rodaje comenzará en 2027 y promete abordar temas de desigualdad generacional y concentración de riqueza.

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El aclamado director surcoreano Hwang Dong-hyuk, conocido por su trabajo en "Squid Game", ha comenzado la producción de una nueva película titulada "K.O. Club". Este filme, protagonizado por Lee Byung-hun, está ambientado en un futuro cercano donde la juventud se puede comprar, lo que genera un conflicto entre una elite de ancianos adinerados y una juventud marginada.

La historia, que se centra en la lucha generacional, promete abordar temas como la concentración de la riqueza y la transformación del cuerpo humano en un bien comercial. El rodaje está programado para iniciarse en el primer semestre de 2027. Además, el elenco incluye a Park Hae-soo, Oh Jung-se, Cho Yeo-jeong y Kim So-jin.

"K.O. Club", abreviatura de Killing Oldmen Club, marcará el regreso de Hwang a la dirección cinematográfica tras diez años desde su última película. La producción ha generado expectativas debido a la popularidad del director y su enfoque innovador en las narrativas distópicas.

Etiquetas: cine películas lee byung-hun hwang dong-hyuk k.o. club thriller
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