Adrián Suar habla sobre su futuro político: ¿una posibilidad lejana?

Adrián Suar ha expresado su interés por la política en una reciente entrevista con Luis Novaresio en A24, un tema que rara vez aborda públicamente. Suar mencionó que, aunque le gustaría incursionar en el ámbito político, no se considera talentoso para ello. “La política me encanta. Yo soy un hombre político”, afirmó.
Durante la conversación, también se discutió su afinidad por Boca Juniors y la posibilidad de unirse a su dirigencia. Sin embargo, Suar se mostró cauteloso, señalando que a veces el amor por la política no garantiza la capacidad de gestión. Además, explicó que no desea comprometer su honra y reputación, que ha construido a lo largo de su vida.
En otro ámbito, Araceli González reveló que Suar la contactó para ofrecerle la conducción de un programa matutino en El Trece. La actriz confirmó que, aunque aún están evaluando la propuesta, el acercamiento fue directo de Suar. Ella comentó sobre su interés en el canal, donde ha desarrollado gran parte de su carrera, y se mostró abierta a futuras conversaciones sobre el proyecto.