La ORT en tensión: reacciones divididas ante la visita de Milei

La visita de Javier Milei a la ORT generó protestas y tensiones internas, con intervenciones de estudiantes y un fuerte operativo de seguridad. Las reacciones fueron diversas, desde abucheos hasta saludos entusiastas.

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La visita de Javier Milei a la ORT generó un fuerte debate interno en esta institución educativa, clave para la comunidad judía argentina. La actividad, que se anunciaba como una conferencia sobre ética, se tornó en un escenario de protestas de alumnos, quienes manifestaron su rechazo hacia el Presidente, mientras él realizaba polémicas afirmaciones sobre Karl Marx y el capitalismo.

Fuera del edificio, un grupo de vecinos expresó su descontento con abucheos y manifestaciones, lo que llevó a la implementación de un operativo de seguridad que incluyó calles cortadas y la presencia de francotiradores. Durante la conferencia, estudiantes realizaron intervenciones artísticas, mostrando pañuelos verdes y banderas con la consigna "Las Malvinas son argentinas", en respuesta a los comentarios de Milei sobre el aborto y la situación de la bandera nacional.

La situación se tornó más compleja con la circulación de una carta de exalumnos, profesores y familias que rechazaban la presencia del mandatario en la ORT, argumentando que un defensor de discursos de odio no debería estar en un espacio educativo. Sin embargo, al finalizar el evento, muchos jóvenes se acercaron a Milei para saludarlo y tomarse fotos, lo que evidenció una división entre los estudiantes y la comunidad educativa.