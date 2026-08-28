Sábado, 29 de Agosto 2026
Política

El rechazo de Trump a la carne argentina revela desafíos en la diplomacia nacional

La exclusión de Argentina de la cuota de importación de 300 mil toneladas de carne por parte de Trump refleja un fracaso en la diplomacia del gobierno actual. La "Semana de la Carne Argentina" en EE.UU. busca impulsar las exportaciones, pero su éxito está en juego.

Roberto Mercado
Roberto Mercado Jefe de Política y Sociedad
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La decisión de Donald Trump de no incluir a Argentina en una cuota de importación de 300 mil toneladas de carne sin aranceles representa un revés significativo para la diplomacia del gobierno de Javier Milei, liderada por Karina Milei y Pablo Quirno. La justificación oficial del gobierno es que Argentina ya tiene un cupo fijo para exportar carne a Estados Unidos, mientras que Brasil y Paraguay no contaban con uno.

Karina Milei ha intentado consolidar su influencia en la Cancillería desde tiempos de Diana Mondino, asumiendo el control de áreas clave relacionadas con la promoción de exportaciones. En este contexto, se lanzó la "Semana de la Carne Argentina en Estados Unidos", cuya primera edición tuvo lugar en abril y la segunda está programada para septiembre. Durante este evento, se realizó una gira por ciudades como Filadelfia, Chicago y Los Ángeles, donde se establecieron contactos comerciales.

La próxima misión comercial incluirá visitas a Miami, Atlanta y Houston, con la participación de empresarios del sector frigorífico y del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA). La situación plantea interrogantes sobre la efectividad de la estrategia diplomática y comercial del gobierno actual.

Etiquetas: argentina economía comercio exterior exportaciones carne karina milei
TL;DR

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Roberto Mercado
Roberto Mercado Jefe de Política y Sociedad

Especialista en cobertura política provincial y nacional. Con una trayectoria de más de una década cubriendo la actualidad institucional de La Rioja, Roberto aporta análisis profundo y fuentes confiables para entender el escenario político que afecta a los riojanos.

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