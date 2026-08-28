Paro en UTN La Rioja: estudiantes y docentes se suman masivamente a la protesta

La Universidad Tecnológica Nacional se encuentra en paro de 48 horas, con fuerte adhesión de docentes y no docentes. La falta de cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario genera creciente tensión en el sistema. Se anticipa una marcha federal si no hay respuestas.

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La Universidad Tecnológica Nacional se encuentra en medio de un paro de 48 horas que comenzó el jueves 27, convocado por los gremios universitarios, afectando a docentes y no docentes de sus 30 facultades y el Instituto Nacional Superior del Profesorado Técnico. El presidente de la Federación Gremial de Docentes de la UTN, Pedro Rearte Chaín, comunicó a la Agencia de Noticias LA Rioja sobre el alto nivel de adhesión observado en este movimiento.

El reclamo principal radica en la falta de cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, que busca garantizar aumentos salariales y otros recursos para el funcionamiento de las universidades. Rearte Chaín enfatizó que, de no recibir respuestas satisfactorias, se planea una nueva marcha federal universitaria. Durante la jornada, se resaltó el deterioro de los salarios y la situación del sistema universitario, aspectos que motivan esta medida de fuerza.

A pesar de una audiencia convocada por la Justicia Federal para resolver el conflicto entre el Gobierno Nacional y el sistema universitario, no se logró llegar a un acuerdo, lo que ha llevado a los gremios a mantener la presión. Los artículos 5 y 6 de la ley son puntos centrales de la discusión, ya que abordan los aumentos salariales para el personal docente y no docente.