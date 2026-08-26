Gabriela Pedrali respalda reclamo de Quintela por fondos viales y cuestiona al Gobierno

La diputada nacional Gabriela Pedrali criticó al Gobierno por retener fondos del impuesto a los combustibles destinados a mejorar las rutas, lo que afecta la seguridad vial y la economía. Exigió transparencia en el uso de estos recursos.

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La diputada nacional Gabriela Pedrali criticó al Gobierno nacional por la retención de fondos recaudados mediante el impuesto a los combustibles, los cuales deberían destinarse al mantenimiento del sistema vial. La legisladora destacó que la falta de transferencia de estos recursos a las provincias afecta no solo la infraestructura, sino también la seguridad vial y la actividad económica regional.

Pedrali mencionó que cada vez que los ciudadanos cargan combustible, parte de ese pago contribuye a un fondo vial, pero estos recursos no están llegando a su destino original. La situación se agrava con el deterioro de las rutas nacionales, lo que impacta negativamente en los trabajadores y transportistas.

Además, vinculó su reclamo con la decisión del gobernador Ricardo Quintela de acudir a la Justicia Federal para ser querellante en la causa que investiga el presunto desvío de estos fondos. Pedrali afirmó que este paso es crucial para asegurar el uso adecuado de los recursos en beneficio de la comunidad.

Finalmente, exigió respuestas claras al Poder Ejecutivo nacional sobre el destino de los fondos destinados al mantenimiento vial, subrayando la preocupación de muchos ciudadanos por la falta de transparencia en la gestión de estos recursos.