Sañogasta celebra la entrega de más de mil viviendas del Plan Angelelli

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En Sañogasta, el gobernador Ricardo Quintela presentó este jueves nuevas viviendas sociales como parte del Plan Angelelli. La ceremonia también incluyó la adjudicación de tres unidades habitacionales en Vichigasta, y fue acompañada por la vicegobernadora Teresita Madera, la diputada nacional Gabriela Pedrali, y el intendente de Chilecito, Rodrigo Brizuela y Doria.

Quintela expresó su alegría al ver a familias cumplir su sueño de tener casa propia, destacando la calidad de las viviendas construidas. Resaltó que el Plan Angelelli busca sacar a las familias de situaciones de hacinamiento y proporcionarles viviendas dignas, lo cual mejora su calidad de vida. Hasta la fecha, se han beneficiado 1.019 familias a través de este programa.

Además, la diputada Gabriela Pedrali subrayó la importancia de continuar con el Plan Angelelli en medio de un contexto económico desafiante. Afirmó que la entrega de viviendas refleja el compromiso de la administración provincial con las necesidades de las familias, a pesar de las dificultades financieras que enfrenta el país.