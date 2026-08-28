La intervención de la Secretaría de Trabajo protege a trabajadores rurales en La Rioja

Un operativo interinstitucional realizado por la Secretaría de Trabajo permitió la protección de cuatro trabajadores rurales que se encontraban en condiciones de precariedad en un establecimiento a 25 kilómetros de Ruta Provincial N.º 5. La intervención se llevó a cabo tras una denuncia a la Línea 145, que alertó sobre la situación de estos trabajadores dedicados a labores de alambrado.
En la operación participaron diversas entidades, incluyendo la Dirección de Policía de Trabajo, la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), autoridades del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE), y Gendarmería Nacional. Al inspeccionar el lugar, se encontraron serias deficiencias en las condiciones de alojamiento, lo que llevó a levantar actas administrativas por posibles infracciones a la Ley N.º 26.727 y a normas de higiene rural.
Como medida de protección, los trabajadores fueron trasladados a un predio de Gendarmería Nacional, donde recibieron asistencia. El empleador fue notificado de las medidas adoptadas y cumplió con los pagos correspondientes, así como con los costos de sus pasajes de regreso a Nueva Esperanza, en la provincia de Santiago del Estero. La Secretaría de Trabajo resaltó la importancia de la colaboración entre organismos y sindicatos para prevenir violaciones de derechos laborales en el sector rural.