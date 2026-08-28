Viernes, 28 de Agosto 2026
Salud

La intervención de la Secretaría de Trabajo protege a trabajadores rurales en La Rioja

La Secretaría de Trabajo realizó un operativo para rescatar a cuatro trabajadores rurales en condiciones precarias en un establecimiento a 25 km de Ruta Provincial N.º 5. Se constató la falta de condiciones adecuadas de alojamiento, lo que llevó a su retiro preventivo y asistencia.

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Un operativo interinstitucional realizado por la Secretaría de Trabajo permitió la protección de cuatro trabajadores rurales que se encontraban en condiciones de precariedad en un establecimiento a 25 kilómetros de Ruta Provincial N.º 5. La intervención se llevó a cabo tras una denuncia a la Línea 145, que alertó sobre la situación de estos trabajadores dedicados a labores de alambrado.

En la operación participaron diversas entidades, incluyendo la Dirección de Policía de Trabajo, la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), autoridades del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE), y Gendarmería Nacional. Al inspeccionar el lugar, se encontraron serias deficiencias en las condiciones de alojamiento, lo que llevó a levantar actas administrativas por posibles infracciones a la Ley N.º 26.727 y a normas de higiene rural.

Como medida de protección, los trabajadores fueron trasladados a un predio de Gendarmería Nacional, donde recibieron asistencia. El empleador fue notificado de las medidas adoptadas y cumplió con los pagos correspondientes, así como con los costos de sus pasajes de regreso a Nueva Esperanza, en la provincia de Santiago del Estero. La Secretaría de Trabajo resaltó la importancia de la colaboración entre organismos y sindicatos para prevenir violaciones de derechos laborales en el sector rural.

Etiquetas: argentina trabajo rural condiciones laborales uatre gendarmería nacional protección de trabajadores
TL;DR

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