Muerte de recién nacida en el Hospital de la Madre y el Niño genera preocupación y reclamos en la comunidad

Una familia de La Rioja denuncia presunta negligencia médica tras el fallecimiento de una recién nacida en el Hospital de la Madre y el Niño, tras demoras en una cesárea y graves irregularidades. La situación ha generado un profundo dolor y conmoción en la comunidad local.

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Una familia de La Rioja se encuentra en estado de profundo dolor tras el fallecimiento de una recién nacida en el Hospital de la Madre y el Niño. Los allegados han denunciado presunta negligencia médica y demoras injustificadas en la realización de una cesárea durante el fin de semana. Según el testimonio de Nadia Erika Santos, abuela de la beba, su hija Milagros vivió momentos desesperantes desde su ingreso al hospital.

El relato familiar indica que el sábado a las 15:00 hs, Milagros rompió bolsa y se solicitó una ambulancia para su traslado, dado que no podía movilizarse por sus propios medios. Una vez en la guardia, se confirmó la rotura de bolsa y se decidió su internación para control. A pesar de que el embarazo se había desarrollado con normalidad, las horas pasaron sin que se realizara la intervención quirúrgica.

Durante la noche, el personal médico intentó trasladar a Milagros a la Maternidad Privada debido a la saturación del servicio de Neonatología, pero esto no se concretó. El domingo, la paciente continuó en observación bajo un protocolo de 48 horas, sin recibir medicación adecuada a pesar de las contracciones. Finalmente, la cesárea se llevó a cabo el lunes a las 08:00 hs, pero una hora después se comunicó a la familia que la beba había fallecido tras un parto complicado.