Martes, 4 de Agosto 2026
Salud

Niña de La Rioja se recupera en la Capital tras accidente con aire comprimido

Una niña fue trasladada a la Capital tras recibir un disparo accidental con un aire comprimido en su hogar. La situación resalta la necesidad de mayor seguridad en el manejo de estas armas.

Redacción
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Una niña fue trasladada a la Capital tras sufrir un disparo accidental con un aire comprimido. El incidente se produjo en su hogar cuando su hermano mayor, de 18 años, manipulaba el arma y se disparó involuntariamente. Al ingresar al nosocomio a las 14:00 horas, la menor presentaba una lesión en el hombro derecho, con un orificio de salida en el omóplato.

Después de recibir las primeras curaciones, la niña fue mantenida en observación médica. Las autoridades sanitarias decidieron que lo mejor era su derivación al Hospital de la Madre y del Niño para brindarle una atención más adecuada y un control médico más complejo.

La Asesoría de Menores intervino en el caso, autorizando el traslado bajo el cuidado de su madre. Este evento resalta la necesidad de una mayor seguridad en el manejo de armas de aire comprimido, particularmente en el ámbito familiar.

Etiquetas: argentina accidente salud seguridad armas de aire comprimido menores
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