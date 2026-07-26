Domingo, 26 de Julio 2026
Salud

Preocupación por la baja cobertura de vacunación en La Rioja este invierno

La jefa de Inmunizaciones confirmó la disponibilidad de todas las vacunas en la provincia, pero alertó sobre la baja asistencia en vacunatorios durante las vacaciones. Se recuerda la importancia de la vacunación antigripal para grupos de riesgo y la vacuna contra el VSR para embarazadas, fundamental para proteger a los recién nacidos. Las vacunas son gratuitas y se aplican sin turno previo en diversos centros.

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La jefa de Inmunizaciones del Ministerio de Salud, Silvia De Donatis, alertó sobre la baja asistencia de la población a los vacunatorios durante las vacaciones de invierno. Aseguró que todas las vacunas del Calendario Nacional y las de la campaña de invierno están disponibles, sin faltantes en hospitales ni centros de salud.

De Donatis destacó la vigencia de la campaña de vacunación antigripal para grupos de riesgo, que abarca a niños de seis meses a dos años, mayores de 65, embarazadas y personas con enfermedades crónicas. A pesar de que la gripe puede ser leve en personas sanas, en los grupos vulnerables puede provocar complicaciones graves y hasta fallecimientos.

La funcionaria también enfatizó la importancia de la vacuna contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR) para embarazadas, que permite la transferencia de anticuerpos al bebé antes del nacimiento. Este año no se registraron muertes por bronquiolitis en menores de dos años, aunque sí se reportaron internaciones.

Las vacunas son gratuitas y se aplican sin turno previo en diversos centros, incluyendo el Vacunatorio Central y en el Parque de la Ciudad durante los fines de semana. De Donatis también mencionó que muchas personas desconocen que el calendario incluye vacunas para adolescentes, adultos y embarazadas, esenciales para prevenir enfermedades graves.

Etiquetas: argentina salud vacunación campaña antigripal enfermedades respiratorias ministerio de salud
TL;DR

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