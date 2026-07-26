El legado del menemismo en la política argentina y sus efectos en el presente

Alberto Kohan advierte sobre la centralización del poder en la política argentina, destacando la necesidad de revisar las estrategias de liderazgo para fomentar la inclusión en las decisiones.

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Alberto Kohan, exfuncionario argentino, ha señalado la necesidad de replantear las estrategias de liderazgo en la política actual. A su juicio, la centralización del poder ha llevado a una exclusión persistente en su ejercicio, lo que requiere un cambio significativo en la forma de ejercer el liderazgo.

Kohan enfatiza que "el poder no se comparte ni aun con quien se duerme", subrayando la urgencia de reflexionar sobre las repercusiones de estas prácticas desde la década de los noventa. Propone realizar una evaluación exhaustiva de la herencia de ese periodo para comprender su impacto en la realidad política actual.

Este análisis resulta fundamental para identificar las fallas en el ejercicio del poder y buscar alternativas que fomenten una mayor inclusión en la toma de decisiones.