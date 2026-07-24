Impacto en el transporte: AMP anuncia paro total de 24 horas en La Rioja

El lunes 27 de julio, la Asociación de Maestros y Profesores llevará a cabo un paro total de actividades por 24 horas en protesta por el aumento salarial considerado insuficiente. Esta medida refleja un creciente malestar en el sector educativo y podría complicar el reinicio de las clases tras el receso invernal. La comunidad educativa se moviliza en apoyo a los docentes, demandando mayores ajustes en sus haberes.

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El próximo lunes 27 de julio se llevará a cabo un paro total de actividades en el ámbito educativo, según confirmó la Asociación de Maestros y Profesores (AMP). La medida coincide con el regreso a clases tras el receso invernal y se debe al rechazo del último incremento salarial otorgado por el Gobierno provincial, considerado insuficiente por parte del sindicato.

La AMP exige una recomposición salarial que refleje la situación inflacionaria actual y se opone a que parte del aumento sea pagado en Chachos, pidiendo que todo el salario se perciba en pesos. Esta postura fue enfatizada por el secretario general del gremio, Rogelio De Leonardi, quien criticó a otros sindicatos docentes por no unirse a la huelga, calificándolos de "burócratas".

En caso de no recibir una respuesta favorable de las autoridades, la conducción gremial evaluará nuevas medidas de fuerza progresivas. La comunidad educativa se moviliza en apoyo a la huelga, en un contexto de creciente descontento entre los trabajadores de la educación, lo que genera incertidumbre sobre el reinicio de las clases y la calidad educativa.