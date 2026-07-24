El legado del menemismo en la política argentina: un análisis necesario

Alberto Kohan, exfuncionario del gobierno de Carlos Menem, analizó la **centralización del poder** en Argentina durante los años 90. En su reflexión, destacó que la frase "el poder no se comparte ni aun con quien se duerme" resume la forma en que se ejercía la **gestión gubernamental** de ese entonces, caracterizada por un liderazgo fuerte y concentrado.
Kohan también abordó las **consecuencias significativas** que esta centralización tuvo en la **dinámica política** del país. Su análisis proporciona una perspectiva valiosa sobre las estrategias que marcaron un periodo crucial en la **historia argentina**, ofreciendo una visión crítica sobre cómo se definió el ejercicio del poder en esos años.