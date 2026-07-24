Viernes, 24 de Julio 2026
Política

El legado del menemismo en la política argentina: un análisis necesario

La centralización del poder en Argentina durante los 90, según Alberto Kohan, afectó la dinámica política y el ejercicio del poder, dejando huellas en la historia del país.

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Alberto Kohan, exfuncionario del gobierno de Carlos Menem, analizó la **centralización del poder** en Argentina durante los años 90. En su reflexión, destacó que la frase "el poder no se comparte ni aun con quien se duerme" resume la forma en que se ejercía la **gestión gubernamental** de ese entonces, caracterizada por un liderazgo fuerte y concentrado.

Kohan también abordó las **consecuencias significativas** que esta centralización tuvo en la **dinámica política** del país. Su análisis proporciona una perspectiva valiosa sobre las estrategias que marcaron un periodo crucial en la **historia argentina**, ofreciendo una visión crítica sobre cómo se definió el ejercicio del poder en esos años.

Etiquetas: argentina política gobierno nacional centralización del poder alberto kohan carlos menem
TL;DR

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