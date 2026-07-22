Madera cuestiona el modelo económico de Milei y su efecto en las provincias argentinas

La vicegobernadora Teresita Madera criticó las políticas económicas de Javier Milei, alertando sobre el cierre de empresas y la pérdida de empleos en sectores clave como la industria y el turismo. La crisis social se agrava con el aumento del endeudamiento familiar y la falta de asistencia en áreas críticas como Salud y Educación.

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La situación económica en Argentina, según la vicegobernadora de La Rioja, Teresita Madera, se encuentra en un estado crítico, afectando directamente a las provincias. Durante sus declaraciones, Madera enfatizó que las políticas del presidente Javier Milei están provocando el cierre de empresas y la pérdida de empleos en sectores vitales como la industria y el turismo.

La funcionaria describió un panorama de crisis productiva y social, donde el poder adquisitivo ha disminuido y las familias enfrentan un creciente endeudamiento. Madera alertó sobre la alarmante necesidad de recurrir al uso de tarjetas de crédito para acceder a alimentos básicos. En este contexto, destacó el papel del Parlamento del Norte Grande como un espacio clave para el apoyo a los mandatarios provinciales.

Además, cuestionó la falta de asistencia nacional en áreas críticas como Salud y Educación, lo que afecta a jubilados y a sectores vulnerables. Madera cerró su intervención instando a la dirigencia política a priorizar el respeto, la convivencia democrática y el diálogo, elementos esenciales para enfrentar esta crisis humanitaria y social.