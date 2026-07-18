Domingo, 19 de Julio 2026
Política

La Rioja presiona por el adelanto de fondos de coparticipación ante la Nación

El Gobierno de La Rioja solicita un adelanto de coparticipación a la Nación para asegurar servicios públicos y cumplir compromisos. La urgencia se centra en educación y salud.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
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Las autoridades locales están gestionando un adelanto de coparticipación ante el Gobierno Nacional para cubrir las necesidades financieras de la provincia. Este pedido es esencial para asegurar la continuidad de servicios públicos y cumplir con los compromisos de la administración provincial.

El retraso en las transferencias ha impactado negativamente en áreas clave como educación y salud, lo que ha llevado a los funcionarios a expresar la urgencia de recibir estos fondos. Se espera que, con este adelanto, se puedan realizar inversiones necesarias en infraestructura que mejoren la situación económica.

El Gobernador ha estado en contacto con funcionarios nacionales para enfatizar la importancia de una pronta respuesta a este pedido, ya que la situación financiera de la provincia depende en gran medida de las decisiones que se tomen desde el ámbito nacional.

Etiquetas: la rioja gobierno provincial coparticipación servicios públicos economía infraestructura
TL;DR

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