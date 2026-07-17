Asueto en La Rioja: festejos por la victoria de la Selección en el Mundial

El Gobierno provincial de La Rioja ha declarado asueto para el día de hoy en conmemoración del reciente triunfo de la Selección Argentina en el Mundial de Fútbol. Esta decisión busca facilitar que los ciudadanos celebren este significativo logro deportivo.
La medida resalta la relevancia de la victoria para la identidad nacional y el orgullo compartido entre los argentinos. Se anticipa que la jornada será utilizada para celebrar en compañía de familiares y amigos, fomentando así la unión y el disfrute colectivo.