Miércoles, 15 de Julio 2026
Política

Investigación sobre uso de publicidad estatal en medios de La Rioja despierta controversia

La investigación de Mariano Obarrio revela que, a pesar del anuncio del fin de la pauta oficial, la publicidad estatal sigue fluyendo a través de YPF y APSA, afectando a medios como Riojalandia.com.ar. Esto genera dudas sobre la transparencia en la distribución de recursos publicitarios.

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La investigación del periodista Mariano Obarrio revela irregularidades en la distribución de publicidad estatal durante la gestión de Javier Milei. A pesar del anuncio del Gobierno nacional sobre el cese de la pauta oficial, la publicidad sigue fluyendo a través de entidades como YPF y la Agencia de Publicidad del Estado Sociedad Anónima (APSA).

Obarrio señaló que, a pesar de las promesas de eliminar prácticas discrecionales, estas han cambiado de forma pero no han desaparecido. La distribución histórica de campañas institucionales se realizaba a través de Télam, ahora APSA, que continúa gestionando estas campañas.

Entre los medios que reciben publicidad, se encuentra Riojalandia.com.ar, dirigido por Ángel Gabriel Nicolás Bustos, que ha sido identificado como receptor de una campaña sobre la Boleta Única de Papel. Obarrio indicó que algunos anuncios son visibles en los sitios, mientras que otros están registrados en planillas oficiales de contratación.

La investigación de Obarrio abarca a numerosos medios en todo el país, generando dudas sobre la transparencia en la distribución de recursos publicitarios en un contexto donde se prometió eliminar la pauta discrecional.

Etiquetas: argentina publicidad estatal gobierno nacional transparencia medios digitales investigación periodística
TL;DR

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