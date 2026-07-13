Aumento salarial para estatales: un alivio en tiempos de inflación en La Rioja

El Gobierno de La Rioja implementará un aumento salarial del 14% al 15% para empleados públicos en agosto, con un costo mensual de $12.200 millones. Los docentes iniciales alcanzarán ingresos de $1.000.000.

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El Gobierno de La Rioja ha decidido implementar una nueva recomposición salarial para los trabajadores de la Administración Pública Provincial, con el fin de mantener su poder adquisitivo. Esta mejora se hará efectiva en agosto con el pago de los haberes correspondientes a julio, y se estima que el incremento promedio oscilará entre el 14% y el 15%, dependiendo del sector y nivel salarial.

La medida implicará un esfuerzo adicional de $12.200 millones mensuales, lo que elevará la masa salarial total a aproximadamente $94.000 millones por mes. Se han establecido tratamientos diferenciados para el Escalafón General, Salud, Seguridad, Educación y Vinculados, combinando aumentos al salario básico y sumas fijas remunerativas.

El incremento incluye un 4% al básico y sumas fijas de $60.000 para el Escalafón General, un 11,5% para Salud, y un 12% para Seguridad. Además, se extenderá este pago a 3.140 retirados y jubilados del sector Seguridad. En Educación, los docentes iniciales podrán alcanzar un ingreso de $1.000.000 tras la recomposición.