Abogado alerta sobre presiones para frenar investigación de apremios ilegales en La Rioja

El abogado Nicolás Mercado denunció restricciones de la Justicia riojana que impiden sus declaraciones sobre irregularidades en una causa de apremios ilegales. Asegura que la falta de avances en la investigación es evidente y critica el manejo del caso por parte del fiscal. La situación pone en jaque la transparencia del proceso judicial y la búsqueda de justicia para las víctimas.

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El abogado querellante, Nicolás Mercado, ha denunciado que la Justicia de La Rioja le intimó a no realizar declaraciones sobre la causa relacionada con presuntos apremios ilegales. Mercado considera que esta decisión busca ocultar irregularidades en la investigación y la calificó como “un desatino más de la Justicia”.

Recibió la notificación por parte del juez de Instrucción, que aceptó un pedido del Ministerio Público Fiscal para que se abstenga de hacer declaraciones que puedan afectar el proceso judicial. Según él, esta medida responde a la incomodidad de la Fiscalía, que ha visto expuesta su falta de avances en el caso a través de entrevistas periodísticas.

Mercado también criticó la tardanza en la toma de medidas de prueba, como un allanamiento que se realizó diez días después de los hechos. Aseguró que la investigación debería estar en manos de un juez, y no del fiscal de La Colina, ya que este último está actuando en funciones que corresponden al juez de Instrucción.

El abogado sostiene que ya existen elementos suficientes para avanzar en la causa, incluyendo la identificación de los presuntos responsables y el lugar de los hechos. Además, destacó la importancia de la repercusión mediática, que ha permitido visibilizar procedimientos policiales que, a su juicio, habían permanecido sin investigación durante años.