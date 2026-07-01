Herrera exige a Nación el pago de fondos adeudados mientras resalta la transparencia fiscal de La Rioja

La Rioja se posiciona entre las provincias con mejor transparencia fiscal, según la ASAP. Este reconocimiento desafía prejuicios y destaca la gestión de recursos públicos local.

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La provincia de La Rioja ha sido reconocida por la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) como una de las regiones con los mejores niveles de transparencia fiscal del país. El Secretario General de la Gobernación, Ricardo Herrera, destacó en una reciente rueda de prensa que este informe contradice las críticas habituales hacia la gestión provincial.

Herrera subrayó que este logro es un reflejo del esfuerzo del Gobierno provincial en la administración de los recursos públicos, resaltando el papel del Ministerio de Hacienda y sus equipos técnicos. El funcionario afirmó que se cumple con todos los estándares necesarios para la publicación de información presupuestaria, permitiendo así que los ciudadanos accedan a datos sobre el origen y destino de los fondos.

Además, Herrera hizo hincapié en la importancia de la transparencia como parte de una política de Estado y mencionó la vigencia de la Ley de Acceso a la Información Pública. También expresó que la percepción negativa hacia La Rioja se basa en prejuicios históricos, lo que afecta las relaciones con el Gobierno Nacional.