Detención en Las Toscas: joven atrapado con ropa robada en plena calle

Un joven de 25 años fue detenido en Chepes tras un allanamiento en el barrio Las Toscas, donde se secuestraron prendas clave para una investigación por hurto. La comunidad espera que estas acciones mejoren la seguridad en la zona.

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Un joven de 25 años fue detenido en Chepes tras una serie de allanamientos realizados por la División Robos y Hurtos. El operativo tuvo lugar en el barrio Las Toscas y se llevó a cabo en cumplimiento de una orden judicial relacionada con una denuncia presentada por un vecino, identificado como Godoy.

Durante la intervención, se incautaron prendas clave para la investigación, incluyendo un pantalón de jean y un par de zapatillas negras, que se presume fueron utilizadas por el sospechoso en el momento del hurto. El detenido, que responde al apellido González, está señalado como el presunto autor del delito.

Los elementos secuestrados y el aprehendido fueron trasladados a la comisaría correspondiente, donde quedarán a disposición de la autoridad judicial. Este caso pone de relieve la labor de las fuerzas de seguridad en la lucha contra el delito y genera preocupación en la comunidad sobre la seguridad en los barrios de Chepes.