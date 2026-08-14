Viernes, 14 de Agosto 2026
Espectáculos

Fin de semana de acción: 'El Hombre Gris' arrasa en vistas en Netflix

Netflix presenta 'El Hombre Gris', una superproducción de US$200 millones con Ryan Gosling y Chris Evans, ideal para el fin de semana largo. La trama de espionaje promete acción y giros inesperados.

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Netflix presenta una opción atractiva para quienes disfrutan de los relatos de espionaje durante este fin de semana largo. La película ‘El Hombre Gris’ cuenta con las actuaciones de Ryan Gosling y Chris Evans, y se centra en una trama que involucra a la CIA y un convicto que se convierte en un asesino a sueldo, desenterrando oscuros secretos del servicio de inteligencia.

El protagonista, Court Gentry, conocido como ‘Sierra Seis’, es un ex agente de la CIA que se convierte en el blanco de una cacería global tras descubrir información sensible. La dirección de la película recae en los hermanos Russo, quienes han realizado una superproducción con un presupuesto aproximado de 200 millones de dólares.

Gosling aporta un carisma frío y una notable presencia física, mientras que Evans interpreta a Lloyd Hansen, su antiguo compañero de la CIA, que tiene la misión de eliminarlo. La película no solo resalta por sus intensas escenas de acción, sino también por la actuación contrastante de sus protagonistas.

Etiquetas: internacional cine netflix el hombre gris espionaje ryan gosling
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