Jessie Cave revela su éxito en OnlyFans: ganancias superiores a su carrera en cine

La actriz Jessie Cave, conocida por su papel en Harry Potter, reveló que en un año ganó más de 20.000 dólares en OnlyFans, superando sus ingresos de toda su carrera. Su éxito le permitió reestructurar su vida familiar tras enfrentar dificultades económicas.

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La actriz Jessie Cave, conocida por su papel de Lavender Brown en la saga de Harry Potter, reveló que sus ganancias en la plataforma OnlyFans han superado las de toda su carrera cinematográfica en un solo año. Cave, de 39 años, decidió crear contenido en esta plataforma tras enfrentar dificultades económicas y la necesidad de cuidar a sus cuatro hijos.

En entrevistas, la artista compartió que inicialmente buscaba ganar una cantidad modesta, pero en 24 horas alcanzó 15.000 libras (aproximadamente 20.000 dólares). Su éxito en OnlyFans le ha permitido mejorar su situación financiera familiar, suscribiéndose usuarios a su contenido por 6 dólares al mes, donde ofrece consejos de peinado y estética.

Jessie mencionó que utiliza su larga cabellera como el foco de sus videos, asegurando que no se desnuda en su contenido. A pesar de su éxito en esta nueva faceta, ha expresado que todavía considera la posibilidad de regresar a la actuación en el futuro.