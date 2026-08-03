El Melipal se transforma: el público será parte de la creación teatral en una función única

El 8 de agosto a las 21 horas, La Cuática presentará "Noche de Impro" en el Centro Cultural Melipal, donde el público creará historias junto a los artistas. La entrada será a la gorra consciente. ¡Reservá tu lugar!

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Una función de improvisación teatral se llevará a cabo en el Centro Cultural Melipal el sábado 8 de agosto a las 21 horas. La compañía La Cuática presentará "Noche de Impro", un espectáculo que combinará música en vivo y la participación del público, quien aportará anécdotas para la creación de historias en tiempo real.

La propuesta busca ofrecer una experiencia única, donde nada está escrito y cada función es diferente. Diego J. Recagno se encargará de la improvisación, mientras que Leila Cherro proporcionará la musicalización en vivo. La entrada será a la gorra consciente, y se recomienda reservar lugar al teléfono 2945-334939 debido a la capacidad limitada de la sala.

Este evento cuenta con el apoyo de Cultura Esquel, la Municipalidad de Esquel y el Centro Cultural Melipal, prometiendo una noche llena de humor y creatividad.