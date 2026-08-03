Revelaciones explosivas de un ex participante de MasterChef Celebrity sobre el detrás de escena

Jorge "Roña" Castro reveló que la promesa de apoyo para sus comedores por parte de Wanda Nara y el jurado de "MasterChef Celebrity 2025" no se cumplió. ¿Qué consecuencias tendrá esto?

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Jorge "Roña" Castro, el primer eliminado de MasterChef Celebrity, reveló en televisión que no ha recibido la ayuda prometida para sus comedores. Según Castro, tanto Wanda Nara como el jurado del programa le habían asegurado apoyo, pero un año después, esa asistencia nunca se materializó.

La situación ha generado preocupación sobre el compromiso de los participantes del programa con causas sociales. Castro expresó su decepción al no ver cumplidas las promesas realizadas, lo que afecta a quienes dependen de estos comedores.