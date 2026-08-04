La película más vista de Netflix supera los 147 millones de reproducciones y anuncia secuela

La película más popular en Netflix ha alcanzado un hito significativo al ser reproducida 147 millones de veces hasta el momento. Este fenómeno de visualización ha llevado a los creadores a confirmar una secuela, lo que genera aún más expectativa entre los espectadores.
La producción ha capturado la atención global, convirtiéndose en un referente dentro de la plataforma. Su éxito no solo se mide en reproducciones, sino también en la conversación que ha generado en redes sociales y medios de comunicación.