El fenómeno del true crime arrasa en Netflix con 115 millones de visualizaciones

La serie de true crime más exitosa en la plataforma de Netflix ha alcanzado un impresionante récord de 115 millones de visualizaciones. Este fenómeno ha capturado la atención de audiencias en todo el mundo, convirtiéndose en un hito dentro del catálogo de la plataforma.
Con este nivel de popularidad, la producción destaca no solo por su contenido impactante, sino también por la forma en que ha resonado con los espectadores. La serie se ha posicionado como un referente en el género, atrayendo tanto a aficionados del true crime como a nuevos espectadores interesados en relatos cautivadores.