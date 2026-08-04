Polémica en MasterChef: 'Roña' Castro desafía a Wanda y al jurado en su presentación

Jorge “Roña” Castro, ex boxeador y participante de “MasterChef”, se convirtió en el primer eliminado del programa. En el día de su salida, algunos miembros del jurado, junto a la conductora Wanda Nara, habían prometido asistir a los comedores que Castro apoya. Sin embargo, esas promesas no se cumplieron.
Castro expresó su descontento, indicando que aunque no guarda rencor hacia Nara, se siente decepcionado por la falta de apoyo. “Prometieron cosas, que me iban a ayudar al aire, y nunca aparecieron”, comentó durante una entrevista con Marina Calabró y Luis Ventura, lamentando que tras apagarse las cámaras, los jurados se retiraron sin cumplir su palabra.