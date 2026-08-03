La nueva temporada de "It: Welcome to Derry" promete un viaje perturbador al pasado estadounidense

La segunda temporada de "It: Welcome to Derry" explorará el racismo y tensiones sociales de 1935 durante la Gran Depresión, prometiendo una atmósfera más oscura y desafiante. ¿Qué sorpresas deparará esta nueva entrega?

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La serie It: Welcome to Derry continuará su exploración del universo creado por Stephen King con una segunda temporada que cambiará significativamente de contexto histórico y escenario. El director y co-creador Andy Muschietti ha revelado que la nueva entrega se desarrollará en 1935, en el contexto de la Gran Depresión estadounidense.

Esta temporada abordará temas como el racismo y las tensiones sociales de la época, sin suavizar el retrato de las realidades duras que la definieron. Muschietti enfatizó que los problemas sociales y culturales serán fundamentales en la narrativa, añadiendo que los personajes estarán inmersos en la lucha por la supervivencia durante esos años difíciles.

La estética de la nueva entrega será notablemente más oscura que la de la primera temporada, con una ciudad que se asemejará a un cementerio, marcada por la pobreza y el desempleo. Además, la segunda temporada se inspirará en la masacre de la banda Bradley, un evento oscuro mencionado en la novela original.