Guillermo Troncoso regresa al teatro Quintanilla con su unipersonal "El inglés

Guillermo Troncoso regresará a Mendoza con "El inglés", un unipersonal destacado que ha sido aclamado en su estreno en el Teatro Quintanilla. No te lo pierdas.

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El unipersonal "El inglés", escrito por Juan Carlos Gené, ha sido un gran éxito en el Teatro Quintanilla de Mendoza, marcando el inicio de la temporada 2026. Esta producción ha sido reconocida como una de las más celebradas del año, atrayendo la atención del público local.

Después de recorrer diferentes provincias del país, Guillermo Troncoso regresará a Mendoza para reencontrarse con su audiencia. La obra ha generado expectativas y entusiasmo entre los espectadores mendocinos, quienes esperan disfrutar de esta destacada propuesta teatral.