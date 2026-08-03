Martes, 4 de Agosto 2026
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Patricia Bullrich, de política a jurado: su nuevo desafío en MasterChef

Patricia Bullrich reveló sus ambiciones presidenciales para 2031 tras la reelección de Javier Milei en 2027, condicionando su candidatura a la unidad del PRO. Su postura frente a Victoria Villarruel agita la interna de La Libertad Avanza.

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Patricia Bullrich, senadora y líder del bloque de La Libertad Avanza, ha expresado su intención de postularse para la presidencia en 2031, tras la reelección de Javier Milei en 2027. En una entrevista con Clarín, Bullrich enfatizó que su candidatura dependerá de la conformación del equipo que apoyará a Milei en su segundo mandato, destacando la importancia de mantener el acuerdo con el PRO.

La ex ministra de Seguridad también se refirió a la situación interna de su espacio político. Afirmó que la relación con Mauricio Macri es crucial y que preferiría que todos los sectores estén unidos en torno a un solo candidato. En cuanto a su colega Victoria Villarruel, Bullrich la describió como una dirigente "conservadora" con una perspectiva distinta a la del gobierno actual, sugiriendo que su comportamiento podría haberle permitido ser parte del proyecto que ella lidera.

Además, Bullrich se posicionó como una "aliada incondicional" de Milei, resaltando la complementariedad en la gestión de seguridad y orden público. Aunque comparte la postura confrontativa del presidente en el ámbito internacional, aboga por un enfoque menos agresivo. Su reciente intervención en TN también generó revuelo, donde expresó su frustración ante las especulaciones sobre su futuro político.

Etiquetas: argentina política patricia bullrich elecciones la libertad avanza javier milei
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