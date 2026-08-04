Incendio en Guanchín: operativo exitoso del Gobierno provincial para su control

El incendio forestal en Guanchín, Chilecito, está controlado tras un intenso operativo de varios días. Se mantendrán tareas de vigilancia para evitar reactivaciones.

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El incendio forestal en la zona de Guanchín, departamento Chilecito, ha sido controlado tras un arduo trabajo de varios días. Este resultado se logró gracias a un operativo extenso, que involucró la coordinación del Gobierno de La Rioja, el municipio local, el Servicio Federal de Manejo del Fuego y diversas instituciones.

Los seis sectores que conforman el perímetro del incendio han sido controlados. En las últimas horas, los sectores uno y seis, que aún presentaban actividad, han sido enfriados completamente con la ayuda de medios aéreos. Actualmente, no hay llamas ni columnas de humo visibles. Sin embargo, el operativo continuará las próximas 24 horas para realizar tareas de vigilancia terrestre y monitoreo.

David Barrera, encargado del operativo, indicó que los medios aéreos fueron enviados a San Luis, concluyendo así las operaciones aéreas. La gente del Servicio Federal del Manejo del Fuego de Misiones permanecerá en la zona hasta mañana al mediodía. Además, agencias técnicas están realizando monitoreos para asegurar que el incendio se mantenga bajo control.