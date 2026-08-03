Incendio en barrio 29 de Diciembre arrasa más de tres hectáreas de vegetación

Un incendio en el barrio 29 de Diciembre afectó más de tres hectáreas, generando preocupación entre los vecinos. Equipos de emergencia lograron controlar la situación rápidamente, evitando daños materiales. La comunidad sigue alerta ante futuros riesgos de incendios.

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Un incendio de tipo interfase se desató en el barrio 29 de Diciembre, específicamente en la intersección de las calles Pública y Proyectada, alrededor de las 14:24 horas. Este siniestro afectó más de tres hectáreas, generando gran tensión entre los residentes de la zona debido a la rápida propagación de las llamas y la densa columna de humo.

La situación causó preocupación entre los vecinos, quienes temían que el fuego pudiera alcanzar sus hogares. La quema de pastizales en áreas cercanas facilitó la expansión del incendio, pero el trabajo eficiente de los equipos de emergencia fue crucial para evitar daños materiales en las propiedades del sector. Se desplegó un operativo conjunto para combatir el fuego, que consumió combustible fino, mediano y residuos en un terreno baldío.

Gracias a la intervención rápida y efectiva, se logró extinguir el foco ígneo y se devolvió la tranquilidad a la comunidad, que había estado en alerta. Este incidente subraya la necesidad de implementar sistemas de prevención y respuesta ante emergencias en áreas vulnerables a incendios, ya que los vecinos continúan preocupados por futuros siniestros, especialmente en épocas de alto riesgo.