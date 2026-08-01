Lunes, 3 de Agosto 2026
La Rioja

Aumentan las sanciones por alcoholemia y falta de casco en La Rioja: detalles de las nuevas multas

Las nuevas multas por alcoholemia en La Rioja alcanzan hasta $1.700.800, mientras que la falta de casco costará $159.450. Este endurecimiento busca mejorar la seguridad vial y reducir accidentes.

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Redacción Equipo Editorial
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Las autoridades de La Rioja han oficializado un ajuste en los valores de las multas por alcoholemia y por falta de casco, con el objetivo de promover una mayor responsabilidad en la conducción. El precio de referencia establecido es de $2.126 por unidad fija, lo que implica un endurecimiento significativo de las sanciones económicas.

Las multas por alcoholemia varían dependiendo del grado de graduación alcohólica. Así, el costo por una alcoholemia mínima (200 unidades) es de $425.200, mientras que quienes sean sorprendidos con una alcoholemia media (400 unidades) deberán pagar $850.400. En casos de alcoholemia máxima (800 unidades), la sanción asciende a $1.700.800.

Asimismo, la multa por no usar casco se ha fijado en $159.450. Este esfuerzo por parte de las autoridades busca no solo reducir las infracciones, sino también mejorar la seguridad vial, considerando que muchos accidentes son evitables. La concientización sobre la educación vial es fundamental en este proceso, y se espera que estas nuevas sanciones incentiven a los conductores a adoptar hábitos más seguros al volante.

Etiquetas: la rioja tránsito multas seguridad vial alcoholemia gobierno provincial
TL;DR

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