Domingo, 2 de Agosto 2026
Policiales

Valle Fértil recuerda con dolor a los cuatro oficiales que perdieron la vida en la tragedia aérea

El Cementerio de la Capital fue escenario de un emotivo homenaje a cuatro oficiales fallecidos en la tragedia aérea de Valle Fértil, con entrega de cascos y efectos personales a sus familias. La ceremonia, cargada de respeto, reunió a autoridades y seres queridos para honrar su sacrificio en el servicio público.

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El Cementerio de la Capital fue el escenario de un emotivo homenaje a cuatro oficiales que perdieron la vida en un accidente aéreo en Valle Fértil. Las familias de Carlos Heredia, Jorge Carbajal, Marcelo Germán Videla y Rubén Castro recibieron cascos y pertenencias personales en una ceremonia que reunió a autoridades, compañeros de trabajo y seres queridos.

La Banda de Música de la Policía de San Juan interpretó marchas durante el acto, que estuvo marcado por un profundo sentimiento de respeto y reconocimiento hacia el sacrificio de estos hombres. Los restos de los oficiales fueron depositados provisionalmente en el Panteón Provincial, a la espera de que sus familias decidan su destino final.

Una excepción fue el caso de Rubén Castro, cuyos restos serán trasladados a Jáchal, donde será velado y sepultado el domingo. Este homenaje resalta la importancia de recordar a quienes arriesgan sus vidas por la seguridad de la comunidad, dejando una huella profunda en la sociedad y evidenciando el compromiso de los ciudadanos con su memoria.

Etiquetas: argentina homenaje tragedia aérea valle fértil fuerzas de seguridad comunidad
TL;DR

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