Estudiantes se impone con un contundente 3-0 en La Plata y sigue firme en el torneo

Estudiantes se impuso con un contundente 3-0 sobre Defensa y Justicia en el Torneo Clausura, destacando la actuación de Guido Carrillo, autor del primer gol. La victoria se consolidó en un primer tiempo arrollador, donde el equipo platense mostró su capacidad ofensiva. Con este resultado, Estudiantes se posiciona favorablemente en la Zona A.

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Estudiantes logró una contundente victoria de 3-0 sobre Defensa y Justicia en el estadio UNO, durante la tercera fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional. Los goles fueron anotados en el primer tiempo, comenzando con un cabezazo de Guido Carrillo a los 10 minutos, seguido por un remate de Ezequiel Piovi a los 16 minutos, y cerrando la cuenta con un tanto de Tomás Palacios a los 36 minutos.

El equipo dirigido por Ricardo Zielinski mostró un inicio arrollador, dominando el juego y generando oportunidades. La defensa de Defensa y Justicia no logró contener los embates del Pincha, que continuó atacando tras el tercer gol. En la segunda mitad, aunque el partido se enfrió, Defensa tuvo una chance de descontar con un penal sancionado en el minuto 84, pero Fernando Muslera lo atajó, manteniendo su arco en cero.

En tiempo de descuento, un cuarto gol para Estudiantes fue anulado por el VAR, pero la victoria ya estaba asegurada. Con este resultado, el equipo platense se posiciona favorablemente en la tabla del torneo.