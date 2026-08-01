La Rioja se destaca en el inicio del Campeonato Argentino de Federaciones U13

La selección de La Rioja comenzó con éxito su participación en el Campeonato Argentino de Federaciones, logrando victorias en las categorías U13 femenino y masculino. Este domingo, las chicas enfrentarán a San Luis y los varones a Mendoza en un duelo clave.

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Los seleccionados de La Rioja iniciaron con éxito su participación en la Primera Fase del Campeonato Argentino de Federaciones – Región Cuyo. En la categoría U13 femenino, las jugadoras lograron una victoria significativa al vencer a San Juan por 48 a 36 en el Club Riojano. El equipo local mostró un trabajo colectivo destacado y una defensa sólida, asegurando el triunfo tras un tercer cuarto brillante.

En la rama masculina, La Rioja también tuvo un debut exitoso, superando a San Juan 68 a 37, gracias a un rendimiento defensivo efectivo y un juego en equipo que les permitió mantener la ventaja. Los parciales del partido fueron 12-9, 18-11, 19-2 y 19-15. En otros encuentros, Mendoza se destacó con una victoria abultada sobre San Luis, mostrando un gran nivel de juego.

Este domingo, se disputarán las fechas dos y tres del certamen. En el Club Riojano, La Rioja se enfrentará a San Luis a las 9.00 en femenino y a las 11.00 en masculino, seguido de un partido contra Mendoza a las 15.00 en femenino y a las 17.30 en masculino.