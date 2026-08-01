Domingo, 2 de Agosto 2026
Deportes

Tránsito complicado en La Rioja por la 2.ª Maratón EDELAR este sábado

Este sábado 1 de agosto, la 2.ª Edición de la Maratón EDELAR 2026 movilizará a miles de corredores y asistentes en el Parque de la Familia Sur. Se implementarán cortes de tránsito desde las 14:00 hasta las 19:00 horas para garantizar la seguridad de todos. Se espera una gran afluencia de público que beneficiará a comerciantes locales.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
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Tránsito complicado en La Rioja por la 2.ª Maratón EDELAR este sábado
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Este sábado 1 de agosto, el Parque de la Familia Sur albergará la 2.ª Edición de la Maratón EDELAR 2026, un evento que atraerá a numerosos corredores y espectadores de diversas localidades. Para garantizar la seguridad durante la competencia, se implementará un operativo especial que incluirá cortes de tránsito y desvíos en el transporte urbano.

Las restricciones vehiculares serán efectivas desde las 14:00 hasta las 19:00 horas, afectando intersecciones clave como Av. Bicentenario y Av. Dr. René Favaloro, así como Av. Capricornio y Av. Santa Rosa. La presencia de personal de tránsito en puntos críticos será crucial para ordenar la circulación y evitar congestionamientos.

Durante la maratón, las líneas de colectivo que transitan por Av. René Favaloro experimentarán modificaciones temporales, por lo que se recomienda a los usuarios prestar atención a la señalización y a las indicaciones del personal de tránsito. La colaboración de los conductores es esencial para asegurar un desplazamiento fluido y seguro en las zonas aledañas.

El evento no solo es importante por su carácter deportivo, sino también por el impacto positivo que genera en la economía local, con comerciantes y emprendedores preparándose para recibir a los asistentes.

Etiquetas: la rioja maratón edelar seguridad vial tránsito economía local evento deportivo
TL;DR

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