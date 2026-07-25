Adiós a un ícono del básquet argentino: se despide una leyenda del deporte nacional

El básquet argentino se encuentra de luto tras el fallecimiento de Horacio Muratore, figura clave que lideró la CABB y la FIBA, dejando un legado imborrable en la historia del deporte.

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El mundo del básquet argentino está de luto tras el fallecimiento de Horacio Muratore, quien fue una figura clave en la dirigencia del deporte a nivel nacional e internacional. Muratore, que murió a los 74 años, lideró la Confederación Argentina de Básquet y la FIBA, siendo fundamental en el desarrollo de la Generación Dorada y en la consecución de logros históricos.

Nacido en noviembre de 1951, comenzó su carrera en el básquet como jugador en Tucumán BB, donde también ocupó la presidencia. Su trayectoria como dirigente abarcó más de cuatro décadas, incluyendo su presidencia en la Federación Tucumana de Básquetbol entre 1983 y 1992. En 19922008, periodo en el que se consolidó la exitosa Generación Dorada.

Además, Muratore fue presidente de la FIBA entre 2014 y 2019 y continuó vinculado a la organización como presidente honorario. Su legado se manifiesta en los éxitos deportivos y la proyección institucional del básquet argentino.