Martes, 21 de Julio 2026
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Messi regresa a Rosario: disfruta de un merecido descanso familiar

Lionel Messi llegó a Rosario junto a su familia para pasar unos días antes de reincorporarse al Inter Miami. Su vuelo privado aterrizó a las 6:20. ¿Qué planes tendrá en su ciudad natal?

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El capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, llegó a Rosario junto a su esposa Antonela Roccuzzo y sus hijos Thiago, Mateo y Ciro. La familia permanecerá en su vivienda en la ciudad santafecina para descansar antes de que Messi regrese a su equipo, el Inter Miami, para retomar la competencia oficial.

El futbolista aterrizó en Argentina alrededor de las 6:20 de la mañana, tras haber viajado en un avión privado desde Miami. Messi no se unió a la delegación que llegó al país el lunes, ya que viajó directamente desde Nueva York. Junto a él, el jugador Rodrigo De Paul también optó por no abordar el avión que trajo al resto del plantel y al cuerpo técnico liderado por Lionel Scaloni.

Etiquetas: argentina rosario fútbol lionel messi inter miami deportes
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